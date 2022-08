Tennis Canada revitalisera une centaine de terrains au pays

Tennis Canada a lancé jeudi son initiative «À vous le court Banque Nationale», un programme de subventions qui aidera les municipalités du pays à rénover leurs terrains dans les prochaines années.

Un investissement de 3 millions $ a été fait par la Banque Nationale, qui s’est engagée à revitaliser plus d’une centaine d’espaces d’ici 2030. Le premier endroit à en profiter sera le parc Morris Kerbel, à Brampton, en Ontario, qui compte quatre terrains.

D’autres municipalités sont invitées à présenter une demande de subvention dès le mois d’octobre. Tennis Canada réalisera deux autres projets en 2023 et quatre par an entre 2024 et 2030.

«Les Canadiens de tous âges et de tout niveau de jeu devraient être en mesure de se rendre à un parc local en sachant qu’ils trouveront un terrain de tennis de qualité et un lieu où ils peuvent être actifs avec leur famille et leurs amis», a mentionné par voie de communiqué le président de Tennis Canada, Michael Downey.

Mercredi, le gouvernement fédéral avait annoncé un investissement de 20 millions $ envers l’organisation afin d’assurer l’avenir de l’Omnium Banque Nationale de Montréal et de Toronto.