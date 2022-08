San Diego n'en a que pour Juan Soto

C’est avec beaucoup de respect que les partisans des Padres de San Diego ont accueilli Juan Soto pour son premier match au Petco Park, mercredi, acclamant chaudement le nouveau visage de l’organisation.

Le voltigeur de 23 ans a été acquis des Nationals de Washington avec Josh Bell, dans une véritable transaction monstre la veille. Le double récipiendaire d’un Bâton d’argent a fait ses débuts attendus lors d’une victoire de 9 à 1 sur les Rockies du Colorado.

La foule partisane s’est faite très bruyante au moment du premier coup sûr de Soto, en fin de huitième manche. La vedette des Padres a solidement frappé la balle au champ extérieur, s’arrêtant au premier coussin.

En début de rencontre, c’est avec une ovation debout que les amateurs ont accueilli le jeune homme. Le Dominicain s’en est sorti avec un but sur balles, sa première de deux passes gratuites dans cette partie.

«Ça va chercher beaucoup d’émotions. C’est incroyable avec la foule et tout. C’était un moment extraordinaire pour moi, de la façon dont ils m’ont acclamé», s’est réjoui Soto après le match, selon le site MLB.com.

Attention aux Padres

En conférence de presse, mardi, il avait souhaité bonne chance aux lanceurs qui devront affronter les Padres en deuxième moitié de saison. Avec Soto et Bell, on peut ajouter les noms de Manny Machado et de Fernando Tatis fils, qui se remet d’une blessure.

«Avec l’excellent alignement que nous avons, même si je soutire un but sur balles, nous pouvons faire des dégâts. Je suis heureux d’être ici. Je suis prêt à continuer», a fait savoir Soto.

Brandon Drury disputait également un premier match avec San Diego et il a fait forte impression en réussissant un grand chelem dès sa première présence à la plaque. C’est un exploit qui n’avait pas été vu depuis 1960, quand Rip Repulski avait été échangé des Red Sox de Boston aux Dodgers de Los Angeles.

Les Padres sont au deuxième rang de la section Ouest de la Ligue nationale, derrière les Dodgers. Ils occupent également la seconde position parmi les équipes repêchées dans cette association.