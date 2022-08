Rien ne va plus pour les Capitales

Les Capitales de Québec auront sans doute hâte de retrouver le confort de leur domicile, eux qui ont été balayés pour une deuxième fois de suite, jeudi au New Jersey, où ils ont perdu le dernier duel de leur série par la marque de 6 à 2 contre les Jackals.

Après avoir subi la défaite trois fois de suite contre les Wild Things de Washington à leur dernier voyage de la campagne en sol américain, les hommes du gérant Patrick Scalabrini n’ont pas été en mesure de renverser la vapeur, perdant trois autres fois contre les Jackals, étirant ainsi leur série de défaites à six.

Pourtant, dans le duel du jour, la formation de la Capitale-Nationale a pris une avance de 2 à 0 dès la première manche, grâce à un but sur balles accordé à Kyle Crowl, alors que les buts étaient remplis, et un ballon-sacrifice de Josh McAdams.

Ce fût toutefois le seul moment de réjouissance des Capitales, qui ont vu leurs adversaires marquer au moins un point lors de chacune des quatre manches suivantes.

Dalton Combs a particulièrement fait mal aux visiteurs, produisant trois points au total, dont deux à l’aide d’une longue balle en troisième manche.

Le lanceur des «Caps» Michael Austin (7-4) a été la victime de cette défaite, lui qui a permis les six points adverses, sur cinq coups sûrs et un but sur balles. Il a finalement été retiré après quatre manches et un tiers de travail, lui qui a passé cinq frappeurs dans la mitaine.

Pour sa part, Yasel Santana (1-1) a seulement trébuché en première manche, lui qui a finalement passé six manches sur la butte, faisant mordre la poussière à six adversaires.

Les Capitales demeureront désormais dans la Belle Province pour la grande majorité de leurs 27 matchs restants, eux qui joueront 18 matchs au Stade Canac, six duels à Trois-Rivières et trois à Ottawa, avant d’entamer leur parcours éliminatoire. Ils affronteront d’ailleurs leurs rivaux québécois, les Aigles de Trois-Rivières, de vendredi à dimanche à Québec.