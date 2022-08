Richie Laryea de retour à Toronto

Le défenseur Richie Laryea, transféré au Nottingham Forest FC en janvier dernier, est déjà de retour avec le Toronto FC, lui qui a été prêté par le club anglais.

L’entraîneur et directeur sportif des «Reds», Bob Bradley, a confirmé au quotidien «Toronto Sun» que le vétéran ontarien allait bel et bien arriver dans la Ville Reine jeudi et qu’il pourrait même prendre part au duel de samedi contre Nashville SC.

«Je sais à quel point il aimait le TFC et Toronto. Ç’a joué dans la décision de lui permettre de revenir. Il avait l’air très excité par ça. Les autres joueurs sont aussi excités», a affirmé Bradley.

Le latéral droit est devenu l’un des meilleurs joueurs à sa position en Major League Soccer pendant ses trois années avec le Toronto FC. Il a attiré l’attention de Nottingham Forest, un club qui évoluait en seconde division anglaise. Laryea n’a toutefois pris part qu’à cinq rencontres avec sa nouvelle équipe, qui a été promue en Premier League.

L’athlète de 27 ans a contribué à neuf buts en 83 matchs à Toronto. Il tentera d’aider la formation de sa ville natale à atteindre les éliminatoires, elle qui est à six points d’une position qualificative avec 11 matchs à disputer.