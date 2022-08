NFL : Matthew Stafford mal en point

Les Rams de Los Angeles prennent des précautions avec le quart-arrière Matthew Stafford en limitant le nombre de passes qu’il lance pendant leur camp d’entraînement.

Jeudi, le réseau NFL Network a appris que le pivot souffre d’un problème de tendon au coude droit. Le vétéran de 34 ans aurait d’ailleurs subi une intervention chirurgicale pendant la saison morte pour remédier à cette blessure, mais les résultats ne seraient pas au rendez-vous.

«Je voulais essayer de le faire opérer avec le moins de douleur possible. Je pense que chaque fois qu’un joueur joue aussi longtemps et qu’il a autant de ténacité, je ne sais pas s’il est vraiment possible de jouer sans ressentir de la douleur», a dit l’entraîneur-chef Sean McVay mercredi, alors qu’il a été questionné sur le fait que Stafford n’avait lancé aucun relais lors de l’exercice du jour.

«L'objectif est qu’il soit prêt pour le 8 septembre et qu’il dispute 17 matchs. Avec un peu de chance, [il disputera] quelques matchs après ça.»

«Nous y allons vraiment une semaine à la fois, même quelques semaines, a ajouté le pilote des Rams. Ne vous attendez pas à ce qu'il fasse quoi que ce soit dans ce bloc ou lors des trois prochains jours, même la semaine prochaine... Cela fait partie du plan qui, selon nous, est dans son meilleur intérêt.»

L’an dernier, à sa première campagne dans l’uniforme du club californien, Stafford a tenté 601 passes en saison régulière et 140 passes pendant les éliminatoires. Le quart a d’ailleurs mené les siens à la victoire lors du Super Bowl LVI.