Les Red Sox ne veulent plus de Jackie Bradley fils

Les Red Sox de Boston ont libéré le voltigeur Jackie Bradley fils, jeudi.

La formation du Massachusetts en a fait l’annonce via son compte Twitter. Le vétéran de 32 ans effectuait un retour avec les Red Sox cette saison, après avoir porté les couleurs du club de 2013 à 2020.

L’an dernier, il a joué pour les Brewers de Milwaukee. L’organisation de Boston l’avait toutefois rapatrié dans la transaction qui a envoyé Hunter Renfroe à l’équipe du Wisconsin.

En 91 rencontres en 2022, Bradley fils a maintenu une moyenne au bâton de ,201. Il a frappé 57 coups sûrs, dont trois circuits. Le choix de première ronde en 2011 a disputé un total de 1098 parties en carrière dans le baseball majeur.

Même résultat pour Gregorius

Tout comme Bradley fils, l’expérimenté Didi Gregorius a aussi été libéré par les Phillies de Philadelphie, après trois saisons avec l’équipe.

Le Néerlandais ne montre plus le niveau de jeu de ses bonnes années avec les Yankees de New York, de 2015 à 2019, ayant dû se contenter de seulement 19 points produits et un circuit en 63 matchs. Sa moyenne au bâton de ,210 est également l’une des pires de sa carrière.

Le départ de Gregorius ouvre toutefois la porte à un retour de Jean Segura. Le joueur de deuxième but a été retiré de la liste des blessés pour 60 jours, lui qui s’était brisé un doigt après avoir été heurté par la balle en tentant un amorti.