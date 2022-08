Leafs: une nouvelle carrière pour Rich Clune

L’ex-homme fort Rich Clune, capitaine du club-école des Maple Leafs de Toronto de 2020 à 2022, a annoncé qu’il prenait sa retraite de hockeyeur pour se joindre au département du développement des joueurs de l’équipe de la Ville Reine.

Clune, âgé de 35 ans, a connu une longue carrière de 16 saisons dans le hockey professionnel. Il s’est joint à l’organisation des Leafs en 2015 et ne l’a pas quittée depuis, disputant 19 parties avec le grand club et 256 matchs avec les couleurs des Marlies de Toronto, les aidant à soulever la coupe Calder en 2018.

«Rich est dans une classe à part concernant l’impact qu’il a eu sur les Marlies de Toronto, a estimé le directeur général adjoint des Leafs, Ryan Hardy, dans un communiqué. Il est célébré par tous ceux qui ont joué et travaillé avec lui pour le professionnalisme dont il a fait preuve chaque jour, l’énergie contagieuse qui l’habitait dans le gymnase et sur la patinoire, et la compassion qu’il a démontrée auprès de ses coéquipiers et de tous les membres de cette organisation.»

«Nous sommes excités de le voir rejoindre le département du développement des joueurs et de pouvoir continuer de compter sur son soutien inestimable et sur ses conseils au sein de notre organisation.»

Clune a été repêché en troisième ronde par les Stars de Dallas en 2005. Il a inscrit sept buts et 22 points en 139 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), portant l’uniforme des Predators de Nashville, des Kings de Los Angeles et des Leafs.

Le natif de Toronto n’a dépassé la barre des 50 parties qu’à une reprise dans sa carrière dans la LNH, avec les «Preds» en 2013-2014. Il avait passé 166 minutes au cachot.