Le fils de James Hunt au Grand Prix de Trois-Rivières

Il y aura de la nostalgie dans l'air pour la 52e présentation du Grand Prix de Trois-Rivières cette fin de semaine. Le fils du regretté champion de Formule 1 James Hunt, Freddie, sera en piste.

C'est en battant James Hunt en Formule Atlantic sur le circuit trifluvien en 1976 que Gilles Villeneuve avait vu la porte de la Formule 1 s'ouvrir pour lui. Freddie Hunt n'avait que six ans lorsque son père est décédé. Il ne se rappelle pas l'avoir entendu évoquer cet épisode de sa carrière à Trois-Rivières. Il l'apprendra plus tard au gré de ses lectures.

«Je pense que j'ai appris le lien entre mon père et Gilles en lisant le livre sur Gilles. C'est là que mon intérêt a été éveillé. C'était il y a une dizaine d'années», s'est remémoré Freddie Hunt en conférence de presse au musée Gilles-Villeneuve de Berthierville.

Geste symbolique, il s'est permis de s'asseoir dans la voiture Direct Film 69 que pilotait Gilles Villeneuve en 1976. Freddie Hunt avait été invité par l'équipe de production d'un documentaire en préparation sur le circuit de Trois-Rivières, «Le Monaco d'Amérique du Nord».

Des démarches ont aussi été faites pour lui trouver un volant auprès de la série Nissan Sentra, de sorte qu’il pourra imiter son père en courant aussi à Trois-Rivières. La chose n'a pas été difficile à obtenir.

«Soudainement, [le producteur] m'a dit : “Écoute, Freddie viendrait, mais il m'a demandé s'il était possible d'avoir un volant aussi en même temps.” D’un coup, j'ai dit que c’était réglé», a relaté Jacques Deshaies, le responsable de la série Nissan Sentra.

Hunt ne sera pas le seul gros nom de la course automobile à Trois-Rivières pour ce Grand Prix. On y retrouvera aussi Jacques Villeneuve, champion de Formule 1 en 1997, son oncle Jacques et l'armée de vedettes québécoises de la série Nascar Pinty's.