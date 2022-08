Le baseball majeur de retour à Londres en 2023

Le circuit Manfred a annoncé mercredi qu’il fera son retour à Londres en 2023 dans le cadre d’une courte série de deux duels.

Les Cardinals de St. Louis et les Cubs de Chicago seront à l’honneur les 24 et 25 juin 2023 au London Stadium.

«La rivalité entre les Cardinals et les Cubs est l’une des meilleures dans le sport professionnel, et ce sera excitant de la présenter à un nouveau public en Europe», a réagi le président des «Cards», Bill DeWitt fils, par voie de communiqué.

Le baseball majeur n’a pas visité la capitale anglaise depuis 2019, alors que les Yankees de New York avaient balayé les Red Sox de Boston dans le stade principal des Jeux olympiques d'été de 2012.

«Les Cardinals de St. Louis et les Cubs de Chicago sont deux des clubs les plus populaires du baseball majeur et je sais qu’ils recevront un accueil fantastique, l’été prochain, dans la capitale sportive du monde», a quant à lui indiqué le maire de Londres, Sadiq Khan, dans une déclaration écrite.

En vertu de la nouvelle convention collective des Ligues majeures, des parties seront aussi disputées notamment au Mexique, en France et en Asie d’ici 2026.