Jeux du Commonwealth: deux médailles canadiennes en plus

Les représentants du Canada ont ajouté deux médailles à la récolte nationale aux Jeux du Commonwealth, jeudi à Birmingham, en Angleterre.

L’équipe féminine de gymnastique rythmique, composée des Montréalaises Tatiana Cocsanova et Suzanna Shahbazian, ainsi que de l’Ontarienne Carmel Kallemaa, a monté sur la plus haute marche du podium. Elles ont raflé l’or en vertu d’un pointage cumulatif de 272,95 au terme des quatre épreuves.

Elles ont ainsi devancé les Australiennes (268.65 points) et les Anglaises (267,05), qui ont respectivement amassé l’argent et le bronze.

Pour y arriver, les Canadiennes ont obtenu les meilleurs pointages aux anneaux et au ballon, en plus de conclure au deuxième rang aux massues et au quatrième échelon aux rubans.

McKay en bronze à la plateforme

En plongeon, Caeli McKay a remporté l’autre médaille canadienne du jour, elle qui a grimpé sur la troisième marche du podium à la plateforme de 10 m.

La représentante de l’unifolié a complété la finale, après ses cinq sauts, avec un cumulatif de 317,50 points. Elle a ainsi terminé à 40 points de la gagnante : l’Anglaise Andrea Spendolini Sirieix. Une autre anglaise, Lois Mae Toulson (337,30 points), a remporté l’argent.

Septième après deux plongeons, McKay a remonté la pente avec un excellent troisième saut, ajoutant 75,20 points, ce qui lui a permis de grimper de cinq places. Elle a toutefois cédé le deuxième échelon au plongeon suivant.

L’autre Canadienne en finale, Celina Jayne Toth, a pris le sixième rang.

En bref

En squash, David Baillargeon et Nick Sachvie ont aisément remporté leur match de la ronde des 32 en double masculin, face aux Ougandais Paul Kadoma et Michael Kawooya. Ils feront face aux Gallois Peter Creed et Emyr Evans au prochain tour.

En tennis de table, Edward Ly et Sophie Gauthier ont remporté leur match de la ronde des 32 en double mixte, poursuivant ainsi leur parcours. Ly a aussi triomphé en ronde des 32, cette fois en double masculin, avec son partenaire Jeremy Hazin.

En athlétisme, William Paulson a réussi un temps de 3 min 38,36 s dans sa vague de qualification au 1500 m masculin. Il a ainsi été repêché en finale, qui aura lieu samedi.