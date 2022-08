Vaccination: la balle est dans le camp de Whit Merrifield

Le nouveau venu des Blue Jays de Toronto Whit Merrifield a été invité deux fois au match des étoiles et apportera son lot d’expérience au deuxième but et dans le champ extérieur. Le seul hic: il n’est pas vacciné.

Plusieurs joueurs du baseball majeur se sont vu refuser l’accès au Rogers Centre depuis le début de la pandémie de COVID-19 puisque leur statut de vaccination ne leur permet pas de traverser la frontière canado-américaine.

La décision d’acquérir un joueur qui n’est pas vacciné peut ainsi sembler étrange; Whitfield a d’ailleurs raté les trois parties que son ancienne équipe, les Royals de Kansas City, ont disputées à Toronto cette saison. Le gérant par intérim John Schneider a assuré au réseau Sportsnet qu’il s’agissait d’un risque calculé.

«Évidemment, nous savons qu’il n’est pas venu à Toronto [plus tôt cette année] mais la balle est dans son camp, a-t-il lancé. Je suis sûr qu’il a eu des discussions avec sa famille et d’autres gens. La décision lui appartient complètement.»

Merrifield a refusé de répondre aux questions des journalistes de Kansas City après avoir appris la transaction. Lorsqu’il avait manqué à l’appel lors de la série des Royals dans la Ville Reine, du 14 au 17 juillet, il n’avait toutefois pas fermé la porte à recevoir éventuellement le vaccin.

«Que ce soit la bonne ou la mauvaise décision, je ne l’ai pas prise sur un coup de tête, avait-il expliqué. C’est une longue réflexion. Je comprends ce que le Canada a mis en place, et la seule raison pour laquelle je me ferais vacciner serait pour y aller.»

«Je vais peut-être changer d’avis éventuellement. Si jamais j’ai l’occasion d’évoluer pour une équipe qui doit jouer au Canada en séries éliminatoires, je le reconsidèrerai.»

Une seule dose du vaccin Johnson & Johnson permettrait à Merrifield de satisfaire les exigences du gouvernement canadien. Toutefois, 14 jours devront s’écouler après le moment de sa vaccination avant qu’il puisse franchir la frontière.