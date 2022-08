Un poste sur le premier trio pour Mangiapane?

Andrew Mangiapane vient tout juste de signer un nouveau contrat de trois ans avec les Flames de Calgary et une porte s’est maintenant ouverte pour lui avec le départ d’éléments importants à l’attaque.

Ce furent les feuilletons de l’été : Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk ont quitté l’Alberta pour se retrouver respectivement avec les Blue Jackets de Columbus et les Panthers de Floride. Mangiapane, habituellement dans l’ombre des deux ailiers qui ont franchi le plateau des 100 points la saison dernière, se retrouve avec une occasion en or.

«Quand deux gros noms à l’attaque quittent l'équipe, il y a de la place pour que d’autres en profitent, moi y compris», a mentionné l’Ontarien de 26 ans mercredi, en entrevue avec le site web de son équipe.

Cette possible occasion sur le premier trio des Flames, Mangiapane ne l’a pas volée. L’ailier gauche est monté en puissance et a réussi à marquer 35 buts en 2021-2022 même s’il évoluait sur la deuxième ou troisième unité.

Il a amassé 55 points, un sommet en carrière à sa cinquième campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«C’est génial de pouvoir présenter ces statistiques. En amorçant la saison, je voulais aider l’équipe à gagner de toutes les façons possibles. Et plus la saison a avancé, plus j’ai obtenu des opportunités, de bonnes occasions de marquer, et j’ai essayé d’en profiter», a expliqué Mangiapane, un ancien choix de sixième tour au repêchage de 2015.

«C’est le résultat d’avoir pris confiance et d’avoir cru en moi, a-t-il ajouté. J’ai toujours pensé que j’étais un bon joueur de hockey, mais peut-être que mon début de carrière était un peu timide. Je crois, maintenant, que j’éclos et que je montre au monde ce que je peux faire, et que je peux être un joueur d’impact chaque soir.»

Celui qui mettra la main sur un salaire de 5,8 millions $ sera en lutte avec le nouveau venu Jonathan Huberdeau et l’ancien du Canadien de Montréal Tyler Toffoli pour jouer aux côtés d’Elias Lindholm sur le premier trio.

Parmi les autres ailiers à disposition de l’entraîneur-chef Darryl Sutter, on retrouve notamment Milan Lucic, Blake Coleman, Dillon Dubé ou encore le Québécois Jakob Pelletier, qui pourrait effectuer ses débuts dans la LNH en 2022-2023.