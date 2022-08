L’Omnium Banque Nationale reçoit l’aide du gouvernement

Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi avoir attribué un montant de 10 millions $ à Tennis Canada pour assurer l’avenir de l’Omnium Banque Nationale de Montréal, mercredi.

Ce financement a été rendu possible grâce à l’Initiative d’appui aux grands festivals et événements (IAGFE) de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), qui est sous la responsabilité de la ministre des Sports Pascale St-Onge.

Grâce à cet appui, Tennis Canada adoptera des pratiques écoresponsables, améliorera ses installations et les adapteront au contexte actuel de santé publique, a-t-il été précisé dans une déclaration écrite.

«Ce grand rendez-vous sportif attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs à Montréal et Toronto, et génère des retombées majeures pour le Canada. L'investissement de notre gouvernement aidera Tennis Canada à se remettre de la pandémie et à bien se positionner pour l’avenir», a ajouté Mme St-Onge.

Un montant de 9,3 millions $ sera également remis aux organisateurs de la branche torontoise de la compétition annuelle, tel que confirmé par l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario.

«En plus de contribuer à rehausser la qualité de nos deux événements internationaux à Montréal et à Toronto, qui continuent de croître en popularité, les travaux nous permettront aussi d’optimiser l’expérience de nos visiteurs pour les années à venir et notre capacité de retombées touristiques, et de générer de la valeur économique», s’est réjoui le directeur de l’Omnium Banque Nationale de Montréal, Eugène Lapierre.

Du 6 au 14 août prochain, la métropole québécoise sera l’hôte du tournoi masculin de l’événement.