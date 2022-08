Kailer Yamamoto demeure avec les Oilers

L’attaquant Kailer Yamamoto et les Oilers d’Edmonton ont évité l’arbitrage salarial, mercredi, en s’entendant sur les termes d’un contrat de deux ans.

Le petit ailier de 23 ans a été récompensé après avoir connu sa meilleure campagne en carrière, lui qui touchera une augmentation de salaire de près de deux millions $ par saison par rapport à son dernier pacte. Sa nouvelle entente est d’une valeur annuelle de 3,1 millions $.

Yamamoto a marqué 20 buts pour la première fois en 2021-2022, en plus d’ajouter 21 mentions d’aide en 81 matchs. Il a maintenu cette cadence en séries éliminatoires, récoltant sept points en 14 duels.

Malgré son petit gabarit, qui n’est pas sans rappeler celui de Cole Caufield, l’Américain a été le deuxième attaquant des Oilers qui a bloqué le plus de tirs (36) et le quatrième qui a appliqué le plus de mises en échec (114) la saison dernière.

Ancien choix de première ronde, 22e au total en 2017, Yamamoto a inscrit 40 buts et 93 points en 186 parties dans la Ligue nationale de hockey, toutes disputées avec les Oilers.