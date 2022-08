EN DIRECT: CF Montréal vs Crew de Colombus

L'équipe montréalaise est en Ohio pour y affronter le Crew de Colombus, qui est seulement 6 points derrière la troupe de Wilfried Nancy.

Avec une douzaine de matchs à jouer, le Bleu-blanc-noir pointe au troisième rang dans l'est avec 36 points en 22 duels. Le Crew est sixième.

Ce match marquera le 100e départ de la carrière de Rudy Camacho dans l'uniforme montréalais.

Par ailleurs, plusieurs changements ont été apportés au onze de départ pour le duel de ce soir.

C'est Sebastien Breza qui sera le gardien partant, malgré les trois derniers départs de James Pantemis dans lesquels il n'avait accordé qu'un but et obtenu une fiche de 2-0-1. Outre cela, Kamal Miller, Alistair Johnston, Samuel Piette, Lassi Lappalainen, Samuel Piette, Romell Quioto et Mason Toye, tous titulaires face aux champions en titre il y a de cela quatre jours, sont sur le banc. Ils sont remplacés par Gabriele Corbo, Zachary Brault-Guillard, Mathieu Choinière, Ismaël Koné, Joaquin Torres et Kei Kamara.

Il s'agira du deuxième match d'une série de trois que le CF Montréal dispute en huit jours. Après avoir fait 0 à 0 contre le New York City FC samedi dernier, le Club de foot sera de retour à la maison samedi pour y affronter l'Inter Miami.

Voyez les actions d'importance du match ci-dessous:

9e minute - Belle interception de Darlington Nagbe qui relance aussitôt. À la suite d'un bel enchaînement de passes, le ballon tombe devant Derek Étienne Jr., qui tente un tir dans la lucarne, mais celui-ci rate la cible.