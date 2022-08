CF Montréal: pour distancer ses rivaux

Le CF Montréal croisera le fera, mercredi soir, face à l'un de ses rivaux direct, le Crew de Columbus, au Mapfre Stadium.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 18h30.

La troupe de Wilfried Nancy pointe au troisième rang du classement de l'Association de l'Est, avec une récolte de 36 points, la même que les Red Bulls de New York, qui eux, sont quatrièmes.

Le CF MTL a un déficit de six point sur le New York City FC, deuxième, mais a également six points d'avance sur Orlando City SC et le Crew, qui sont respectivement cinquième et sixième.

Ainsi, ce sera une belle opportunité pour les Montréalais de creuser l'écart dans la course aux éliminatoires.

Le CF Montréal n'a pas été défait à ses trois derniers matchs, remportant deux duels par blanchissage.

De son côté, le Crew est sur une heureuse de neuf confrontations sans défaite, dont quatre victoires. La dernière défaite de la formation de l'Ohio remonte au 21 mai contre le Los Angeles FC.