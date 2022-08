Lewis Hamilton devient propriétaire des Broncos

Lewis Hamilton s’est lancé dans le football américain, devenant l’un des propriétaires minoritaires des Broncos de Denver, dans la NFL.

C’est ce que l’organisation du Colorado a indiqué dans un communiqué, mardi. Les détails financiers n’ont pas été dévoilés.

«Nous sommes ravis d'accueillir Lewis Hamilton, sept fois champion du monde de Formule 1, dans notre groupe de propriétaires, a réagi dans un communiqué la famille Walton Penner. C'est un compétiteur qui sait ce qu'il faut pour diriger une équipe gagnante et un féroce militant pour l’égalité, notamment dans son propre sport.»

«Avec plus de 100 victoires, Lewis est considéré comme le pilote le plus titré de tous les temps. Sa résilience et ses normes d’excellence seront un atout pour notre groupe de propriétaires et pour l’organisation des Broncos.»

Menée par Rob Walton, fils du fondateur de la chaîne de magasins Walmart, la famille Walton-Penner a déboursé 4,65 milliards $ au mois de juin pour acquérir les Broncos. L’équipe a été mise en vente à la suite du décès de Pat Bowlen, ancien propriétaire du club.

Hamilton, pour sa part, a également investi son argent dans la chaîne Neat Burger récemment. Celle-ci propose des hamburgers sans viande au Royaume-Uni. Rappelons que le pilote de l’écurie Mercedes est un adepte du véganisme.

Le Britannique est également un militant pour les droits des Noirs, une cause qui a régulièrement fait les manchettes dans la rubrique NFL aux États-Unis. Colin Kaepernick, avec son genou au sol revendicateur pendant l’hymne national, a notamment fait les manchettes à plus d’une reprise.