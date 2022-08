Granby accueillera à son tour l'élite du tennis

Les meilleurs joueurs de tennis débarqueront d’abord à Montréal et Toronto dans les prochains jours, mais Granby accueillera à son tour plusieurs athlètes de l’élite mondiale, du 20 au 28 août, dans le cadre de la première édition des Championnats Banque Nationale.

L’épreuve mixte, qui sera diffusée sur les ondes du réseau TVA Sports, comporte un tournoi de catégorie 250 du Hologic WTA Tour ainsi qu’une étape du circuit Challenger de l’ATP.

Tel que dévoilé mardi, 23 joueuses du Top 100 du Hologic WTA Tour ont déjà confirmé leur présence et seront ainsi en action au Tennis Saint-Luc. Parmi les têtes d’affiche se trouve notamment la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 25e mondiale. La gauchère âgée de 26 ans connaît la meilleure saison de sa carrière et a récemment remporté ses deux premiers titres de simple de la WTA à Nottingham ainsi qu’à Birmingham. Au cours des derniers mois, elle a signé au passage des gains aux dépens de trois joueuses du Top 25, soit la Grecque Maria Sakkari (3e) ainsi que les anciennes championnes de l’Omnium Banque Nationale Simona Halep (16e) et Petra Kvitova (24e).

Le tableau principal de 32 joueuses comptera sur la participation de quatre qualifiées, quatre récipiendaires d’un laissez-passer et d’une joueuse bénéficiant d’une exemption spéciale.

« Nous sommes très heureux que Granby puisse présenter une épreuve du Hologic WTA Tour et que le Canada puisse accueillir plusieurs des meilleures joueuses pour une deuxième fois cette année, a ainsi souligné Eugène Lapierre, vice-président principal du tennis professionnel au Québec chez Tennis Canada. Par ailleurs, bien qu’elles ne soient pas encore sur le tableau, nous pouvons déjà confirmer que quelques joueuses canadiennes se joindront aussi à la compétition, leur donnant ainsi la chance d’engranger de précieux points à la maison et, pour les plus jeunes, de vivre une magnifique expérience dans un tournoi de très haut calibre. Leurs noms seront dévoilés au cours des deux prochaines semaines. »

Une Belge à surveiller

En plus de Beatriz Haddad Maia, une autre joueuse à surveiller sera la 43e raquette mondiale Alison Van Uytvanck. Fait notable : la Belge a déjà remporté cette épreuve canadienne de catégorie 250. En effet, en 2017, alors que le tournoi était présenté à Québec sous le nom de Coupe Banque Nationale, Van Uytvanck avait conquis son deuxième trophée de simple de la WTA en prenant la mesure de la Hongroise Timea Babos en finale. Au tournoi de Granby, elle espérera assurément retrouver cette forme des beaux jours et mettre fin à une disette qui dure depuis 2019.

Quelques joueuses pourraient également brouiller les cartes aux Championnats Banque Nationale, à savoir la Hongroise Anna Bondar (55e), l’Italienne Jasmine Paolini (56e) et l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz (59e), entre autres.

Alexis Galarneau présent

En ce qui concerne le volet masculin, il est déjà possible d’annoncer la participation d’un Québécois à l’épreuve du circuit Challenger de l’ATP. Il s’agit du Lavallois Alexis Galarneau, qui occupe présentement le 238e rang du classement mondial après avoir amorcé la saison au 378e échelon. Galarneau est en progression constante et a connu plusieurs bons résultats en 2022, atteignant d’ailleurs la finale du Challenger Banque Nationale de Winnipeg dimanche dernier.

Selon les classements, les deux premières têtes de série des Championnats Banque Nationale seront le Tchèque Jiri Vesely (66e) et le Français Arthur Rinderknech (69e).