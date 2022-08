Gausman magistral dans le gain des Jays

Kevin Gausman a disputé un de ses meilleurs matchs en carrière, menant les Blue Jays de Toronto vers une victoire de 3 à 1 face aux Rays de Tampa Bay, mardi au Tropicana Field.

Les Jays détiennent désormais une avance de quatre matchs sur les Rays et le troisième rang de la section Est de l’Américaine.

Gausman (8-8) n’a alloué qu’un coup sûr et un but sur balles en huit manches au monticule, en plus d'effectuer 10 retraits sur des prises. Son seul faux pas est venu en sixième manche, lorsqu’il a permis un simple à Taylor Walls, mais il a étouffé la menace en forçant un double jeu et en limitant Brandon Lowe à un roulant.

Appelé en relève de Gausman pour la neuvième manche, Jordan Romano a eu chaud. Walls a expédié une de ses offrandes à l’extérieur des limites du terrain pour réduire l’écart à deux points, mais le releveur des Jays a finalement inscrit son 25e sauvetage de la saison.

Danny Jansen avait offert un coussin à la seule équipe canadienne du baseball majeur en neuvième manche, lorsque son simple a permis à Teoscar Hernanez et Raimel Tapia de marquer.

Vladimir Guerrero fils a croisé la plaque, en début de première manche, sur un coup sûr de Bo Bichette.

Les Jays et les Rays complèteront cette courte série de deux matchs mercredi.

Par ailleurs, l’artilleur Jacob DeGrom a brillé lors de son premier match dans les majeures depuis le 7 juillet 2021. Il n’a alloué qu’un point mérité sur trois coups sûrs en cinq manches, mais les Mets de New York ont tout de même perdu 5 à 1 face aux Nationals de Washington.