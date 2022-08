Rebecca Marino vient à bout de Venus Williams

Rebecca Marino a poursuivi sa saison 2022 de rêve, lundi au tournoi de tennis de Washington, où elle a vaincu l’Américaine Venus Williams en trois manches de 4-6, 6-1 et 6-4 au premier tour.

La Canadienne a mis un peu moins de deux heures à se débarrasser de l’ancienne numéro un mondiale, aujourd’hui âgée de 42 ans et beaucoup moins dominante que durant ses jeunes années.

Néanmoins, Marino a trimé dur pour accéder au deuxième tour, elle qui avait perdu le premier set après avoir été victime du seul bris de service de la manche, au septième jeu.

La représentante de l’unifolié, 111e mondiale, a sorti les crocs au set médian, brisant son adversaire deux fois plutôt qu’une pour forcer la tenue d’une manche ultime. Marino a particulièrement fait preuve de caractère lors de celle-ci, elle qui avait perdu son service aux mains de l’Américaine dès le deuxième jeu.

Tirant de l’arrière 4 à 1, elle a remporté les cinq jeux suivants, brisant de nouveau le service de Williams deux fois, pour triompher.

Marino a été excellente au service, claquant 10 as, en plus de gagner 75% des échanges lorsqu’elle plaçait sa première balle en jeu. Elle a aussi bien défendu avec les balles en main, sauvant cinq des sept balles de bris auxquelles elle a fait face. Ce fut tout le contraire pour Williams, qui a commis 13 doubles fautes, en plus de ne gagner que 32% des échanges quand sa deuxième balle était en jeu.

Il s’agit déjà de la deuxième représentante de l’Oncle Sam que Marino élimine, elle qui avait aussi battu Sachia Vickery lors de son dernier match des qualifications, accédant ainsi au tableau principal.

Au prochain tour, Marino affrontera la gagnante du duel entre l’Allemande Andrea Petkovic, 68e au monde, et la Danoise Clara Tauson, 49e mondiale et huitième favorite du tournoi.