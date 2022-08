Orlando Brown fils sera au camp des Chiefs

Insatisfait d’avoir reçu l’étiquette de joueur de concession, le bloqueur Orlando Brown fils devait malgré tout se présenter au camp d’entraînement des Chiefs de Kansas City, lundi.

C’est ce que la chaîne NFL Network a rapporté. Brown, qui devrait signer ce contrat d’une saison qui lui rapporta 16,662 millions $ avant de sauter sur le terrain avec ses coéquipiers, a refusé un contrat de six ans et de plus de 135 millions $ pendant la saison morte.

«Il voulait être là pour les entraînements avec équipement parce que c'est à ce moment-là que les leaders se développent», a indiqué son agent Michael Portner à la chaîne.

Repêché en troisième ronde par les Ravens de Baltimore en 2018, Brown a été obtenu des Chiefs l’année dernière en retour de quatre sélections au repêchage. À sa première saison à Kansas City – sa quatrième en carrière –, l’année dernière, il a participé aux 16 matchs des siens. Il a par ailleurs été invité au Pro Bowl pour une troisième fois.