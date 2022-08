Nazem Kadri lié aux Islanders

De persistantes rumeurs sur les réseaux sociaux lient le joueur autonome sans compensation Nazem Kadri aux Islanders de New York.

Le média New York Islanders Hockey Now, l’ancien recruteur de la LNH Mark Seidel et le journaliste David Pagnotta ont fait état de la possibilité de voir Kadri se joindre aux «Insulaires».

Selon Pagnotta, les Islanders travaillent sur de multiples dossiers à l’heure actuelle; l’ajout de Kadri à leur formation pourrait signifier le départ d’un de leurs joueurs de centre.

Le directeur général Lou Lamoriello a du pain sur la planche, puisque les joueurs autonomes avec compensation Alexander Romanov et Noah Dobson demeurent sans contrat en vue de la prochaine saison.

Kadri, 31 ans, vient de connaître la meilleure saison de sa carrière avec l’Avalanche du Colorado. Le joueur de centre a récolté 87 points, dont 28 buts, en 71 rencontres. Il a ajouté 15 points, dont sept buts, en 16 rencontres lors des séries éliminatoires pour aider l’Avalanche à remporter la coupe Stanley.