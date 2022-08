MLB: les besoins des meilleures équipes

Publié aujourd'hui à 08h33

Mis à jouraujourd'hui à 08h33

Les Mariners de Seattle ont lancé le bal des grosses transactions vendredi soir dernier en mettant la main sur l’excellent droitier des Reds de Cincinnati, Luis Castillo. Cet échange a fait sourciller quelques directeurs généraux parce que les Mariners ont payé le gros prix en donnant trois de leurs cinq meilleurs espoirs, dont l’excellent joueur d’avant-match Noelvi Marte. Si le prix exigé par les Reds semble élevé, il est possible que le tout ralentisse les ardeurs des meilleures équipes à la recherche de renforts. Voici donc les besoins des meilleures équipes de chacune des ligues d’ici la date limite des transactions de demain, mardi, 18h.

Ligue américaine

Yankees de New York

Après l’acquisition d’Andrew Benintendi des Royals de Kansas City, les Yankees semblent avoir réglé leur problème au niveau des voltigeurs. Maintenant, il faut un bras supplémentaire, probablement un partant en raison de la santé de Luis Severino et du manque de constance de Jameson Taillon. Le droitier Frankie Montas des A’s semblent être dans la mire du directeur général Bryan Cashman, après avoir échoué dans sa tentative d’acquérir Luis Castillo.

Blue Jays de Toronto

Encore un fois, les Jays ont besoin de bras supplémentaires. Un partant serait le bienvenu pour appuyer la rotation, mais l’enclos a aussi besoin d’aide. Un droitier comme David Robertson des Cubs ferait beaucoup de sens, mais un gaucher pour aider Tim Mayza donnerait aussi beaucoup plus de munitions au gérant John Schneider.

Rays de Tampa Bay

Ils ont déjà mis la main sur le voltigeur David Peralta, mais de l’aide derrière le marbre serait grandement appréciée par le gérant Kevin Cash. La bonne nouvelle pour les Rays, c’est que plusieurs joueurs blessés devraient revenir d’ici la fin du calendrier régulier, dont l’excellent Wander Franco.

Twins du Minnesota

À l’image des Jays, les Twins ont un urgent besoin d’aide sur la butte, autant chez les partants que les releveurs. S’ils ne bougent pas, ils pourraient le regretter avec les Guardians et les White Sox dans le rétroviseur.

Guardians de Cleveland

Ça fait des années que Cleveland cherche du renfort au champ extérieur et c’est encore le cas en 2022. Ne vous surprenez pas si les Guardians laissent partir un de leurs partants pour aller chercher un voltigeur.

Astros de Houston

Ils ont déjà une très bonne équipe avec très peu de faiblesse, mais les Astros semblent vouloir un peu plus de production de leur receveur. Le nom de Wilson Contreras circule beaucoup, mais le prix semble être encore très élevé.

Mariners de Seattle

Ils ont fait une bonne partie de leur magasinage avec l’arrivée de Luis Castillo, mais ils ont besoin de renfort en attaque. Mitch Haniger devrait revenir au jeu bientôt, sinon Ian Happ des Cubs serait le candidat idéal parce qu’il peut jouer partout et est frappeur ambidextre. Les Mariners ont la plus longue disette du baseball n’ayant pas participé aux séries éliminatoires depuis 2001 et leur directeur général Jerry Dipoto semble prêt à payer le prix pour mettre un terme à cette vilaine séquence.

Ligue nationale

Mets de New York

Ils ont fait des petites emplettes avec l’arrivée de Vogelbach, Naquin et Perez, mais ils vont avoir besoin d’aide derrière le marbre. Le nom de Willson Contreras circule beaucoup, mais les Mets, tout comme les Astros, ne semblent pas être prêts à payer le prix demandé par les Cubs

Braves d’Atlanta

Ils ont une excellente équipe équilibrée, mais la perte d’Adam Duvall va forcer Alex Anthopoulos à aller chercher possiblement un voltigeur. Le nom de Joc Pederson des Giants circule beaucoup et pourrait retourner là où il a gagné la Série mondiale l’an passé.

Brewers de Milwaukee

Ils sont dans le dernier tiers pour la moyenne au bâton et auront besoin d’aide en attaque. Ils sont en discussion avec les A’s pour Ramon Laureano et ce dernier pourrait grandement aider l’équipe autant en attaque qu’en défensive. Le nom de Joey Gallo circule également. Pourrait-il relancer sa saison et sa carrière à Milwaukeee, loin des projecteurs de New York?

Cardinals de St. Louis

Les Cards manquent de constance cette saison et ils auraient besoin d’aide au monticule, surtout avec la blessure à Jack Flaherty. Ils sont aussi dans le dossier Juan Soto, mais le prix à payer semble être démesuré pour le moment.

Dodgers de Los Angeles

Ils auront du renfort bientôt avec quelques lanceurs qui reviendront de la liste des blessés. Mais les besoins au monticule, surtout en relève, sont criants. Craig Kimbrel en arrache et le lien entre les partants et le releveur numéro est difficile. Si Dave Roberts veut respecter sa prédiction de gagner la Série mondiale en 2022, il doit espérer que son directeur général lui donnera quelques bras supplémentaires en relève, dont un gaucher.

Padres de San Diego

Ils ont besoin d’aide au champ extérieur et d’avoir plus de production en attaque. Il est possible que Fernando Tatis Jr soit converti en voltigeur à son retour au jeu prévu plus tard au mois d’août, mais ce dernier préférerait rester à l’arrêt-court. Ils sont toujours dans la course pour Juan Soto en raison de la qualité de leurs nombreux espoirs, mais seront-ils prêts à payer les demandes des Nationals ? À suivre !