John Klingberg n’a pas dit son dernier mot

John Klingberg a peut-être signé un contrat d’une saison avec les Ducks d’Anaheim, mais cela ne l’empêche pas de viser un contrat à long terme bientôt.

L’été a certainement été mouvementé pour le défenseur, qui profitait de l’autonomie complète pour la première fois de sa carrière. Or, les offres ont été en deçà de ses attentes, si bien qu’il a congédié son agent Peter Wallen, récemment.

Ce changement n’a pas produit de miracle et Klingberg a paraphé un contrat d’une saison et de 7 millions $.

«Nous cherchions un [contrat] à long terme, ce n’est pas un secret, a révélé le Suédois de 29 ans en conférence de presse, lundi. Le marché est ce qu'il est actuellement. Nous avons dû changer un peu de tactique puisqu’en fin de compte, j’ai réalisé qu’il y aura des ententes plus courtes a l’avenir.»

Entraide

Le plan, pour Klingberg, est maintenant de se mettre en valeur en vue de l’été prochain. Or, pour y parvenir, il sait très bien que ça passera notamment par les succès des Ducks.

«Eh bien, ça fait probablement partie du plan, mais je ne vais pas regarder trop loin devant. De toute évidence, je veux obtenir un contrat à long terme. En ce moment, j’ai un pacte d’un an avec Anaheim et il faudra partir de là. Je ne peux pas me concentrer sur ce qu'il y aura dans un an. Je vais devoir faire une bonne saison et l'équipe va aussi devoir faire une bonne saison. Je pense que si l'équipe réussit, je vais réussir.»

Le choix des Ducks n’est pas un hasard en ce sens. Pour mousser sa valeur, il estime que les Ducks ont les meilleures pièces en place. À ses yeux, il y a un beau mélange de jeunes joueurs très prometteurs et de vétérans aguerris.

«Si vous regardez leur équipe, ils ont de très jeunes joueurs intéressants, et ils ont fait un pas en avant l'année dernière, a fait valoir le nouveau venu. Avec Trevor Zegras et Troy Terry et ces gars-là, ce qu'ils ont fait l'année dernière est excitant pour l'avenir. Je suis juste excité de pouvoir aller là-bas et d'essayer d'aider l'équipe à se développer et à être encore meilleure la saison prochaine.»

«Si vous regardez également les signatures sur le marché avec Ryan Strome et Frank Vatrano, je pense que ce sont également deux très bonnes signatures. Si vous regardez le noyau défensif, il y a Jamie Drysdale – il est jeune et il semble qu'il peut avoir un très bel avenir dans la ligue –, puis Cam Fowler et Kevin Shattenkirk en tant que vétérans. Adam Henrique et Silfverberg également. C'est une équipe très intéressante pour laquelle jouer. J'ai hâte d'y aller et de me mettre au travail.»