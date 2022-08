Il remporte un marathon malgré s’être trompé de route

Victor Kiplangat a permis à l’Ouganda de décrocher la première médaille d’or de son histoire en marathon aux Jeux du Commonwealth, samedi, malgré une erreur en fin de parcours, a rapporté Ouest-France.

À environ un kilomètre du fil d’arrivée, le coureur a emprunté la mauvaise route. À un endroit où il n’y avait pas de barrière, l’athlète de 22 ans a opté pour le mauvais chemin qu’il a parcouru pendant une quarantaine de mètres avant de revenir sur ses pas.

Cette bévue ne l’a toutefois pas empêché de remporter la course, mais l’a possiblement privé d’un record.

Victor Kiplangat a complété le marathon en 2 h 10 min 55 sec, plus d’une minute et demie avant son plus proche rival. Néanmoins, son temps est près de deux minutes en deçà du record absolu des Jeux établi en 1974 par Ian Thompson, qui était alors de 2 h 09 min 12 sec.