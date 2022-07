Deebo Samuel s’entend finalement avec les 49ers

Après avoir publiquement demandé une transaction, le receveur de passes Deebo Samuel a changé son fusil d’épaule et paraphé une prolongation de contrat de trois ans avec les 49ers de San Francisco.

Dimanche, le réseau NFL Network a appris que le joueur vedette a obtenu une entente d’une valeur totale de 71,55 millions, dont 58,1 millions $ sont garantis.

Au printemps, Samuel avait pourrait clamé haut et fort qu’il ne souhaitait plus être un membre des «Niners». En mai, le directeur général John Lynch avait toutefois affirmé qu’il avait toujours comme objectif de convaincre l’athlète de 26 ans de rester dans le giron de l’équipe.

«Je pense que nous pouvons trouver un moyen de résoudre ça et nous l’espérons, car nous savons ce qu’il représente pour notre organisation. [...] Il nous rend meilleurs. Je pense que nous le rendons meilleur. Nous espérons que nous ferons bien les choses et que nous avancerons», avait dit le DG à l’époque.

Samuel a été spectaculaire lors de la dernière saison, attrapant 77 passes pour des gains de 1405 verges et six touchés en 16 rencontres. Le choix de deuxième tour (36e au total) du repêchage de 2019 a également couru avec le ballon à 59 reprises pour 365 verges et huit majeurs.