Voyage difficile pour les Capitales

Le dernier voyage de la saison des Capitales de Québec en sol américain ne se déroule certainement pas comme l’aurait souhaité le gérant Patrick Scalabrini. La formation de la Capitale-Nationale s’est inclinée pour une deuxième fois de suite, par la marque de 8 à 3 contre les Wild Things, samedi à Washington.

En retard 5 à 1 au début de la huitième manche, les visiteurs ont été en mesure de réduire l’écart à deux points, mais les favoris de la foule ont anéanti les minces espoirs restants en ajoutant trois autres points à leur tour au bâton.

Ian Walters a particulièrement fait mal à l’équipe de la Belle Province. Le joueur de troisième but des Wild Things a réussi un circuit de deux points en sixième manche, avant de cogner un double avec les buts remplis, en huitième manche, permettant à deux coéquipiers de croiser la plaque. Walters a finalement terminé son match avec trois coups sûrs et quatre points produits.

Le lanceur partant des Capitales, Michael Austin, a été particulièrement malmené, lui qui a donné cinq points sur neuf coups sûrs et un but sur balles, et qui n’a été en mesure que de retirer un adversaire sur des prises.

À l’attaque, les Capitales ont aussi eu très peu de moments réjouissants. Jeffry Parra a réussi un circuit de deux points, tandis que Kyle Crowl a produit l’autre point, à l’aide d’un simple.

Les frappeurs des visiteurs ont d’ailleurs éprouvé quelques difficultés au bâton, eux qui ont été retirés sur des prises un total de 12 fois, dont six fois par l’artilleur partant des vainqueurs, Stephen Knapp, qui n’a donné qu’un point sur trois coups sûrs et un but sur balles.

Les Capitales tenteront désormais d’éviter l’affront d’être balayés, eux qui joueront un dernier match contre les Wild Things, dimanche, avant d’entamer leur dernière série de la campagne 2022 aux États-Unis, face aux Jackals du New Jersey, de mardi à jeudi.