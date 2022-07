Vincent Trocheck excité de se joindre aux Rangers

L’attaquant Vincent Trocheck tient difficilement en place à l’approche de la nouvelle saison alors qu’il portera les couleurs des Rangers de New York.

«Ma famille et moi sommes ravis d’avoir cette chance que je puisse jouer à New York, a indiqué Trocheck, selon des propos rapportés par le site web de la Ligue nationale de hockey. C’est une équipe figurant parmi les six originales et on joue au Madison Square Garden, ce sont des choses dont vous rêvez enfant. C’est une opportunité vraiment excitante.»

Trocheck, qui est natif de Pittsburgh, ajoutera certainement une profondeur au centre chez les Rangers.

À propos, son contrat de sept ans pour 39,4 millions $ conclu avec la formation new-yorkaise compte parmi les plus généreux contrats octroyés durant cette saison morte. Or, son embauche par les Rangers était un peu passée sous silence, à l’ouverture du marché des joueurs autonomes le 13 juillet, alors que Johnny Gaudreau avait parallèlement conclu une entente pour se joindre aux Blue Jackets de Columbus.

Un joueur important

Trocheck, qui avait récolté 51 points en 81 matchs avec les Hurricanes de la Caroline la saison dernière, ne demeure pas moins un joueur important qui pourrait combler la perte de Ryan Strome, désormais avec les Ducks d’Anaheim. Âgé de 29 ans, Trocheck totalise maintenant 150 buts et 378 points en carrière dans la LNH, lui qui avait entamé son parcours dans l’uniforme des Panthers de la Floride.

Parmi les autres joueurs qui s’ajoutent aux Rangers en vue de la prochaine saison, rappelons que le gardien auxiliaire Jaroslav Halak sera désormais celui qui secondera Igor Shesterkin. L’ancien gardien du Canadien de Montréal a obtenu un contrat d’un an, d’une valeur de 1,55 million $.