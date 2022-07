À quand un contrat pour Kirby Dach?

Le nouvel attaquant du Canadien Kirby Dach devra bientôt s’entendre avec le club montréalais, lui qui est actuellement joueur autonome avec compensation.

Âgé de 21 ans, Dach a été acquis par le directeur général Kent Hughes, le 7 juillet dernier, durant la première journée du repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Or, Hughes doit encore s’entendre avec l’attaquant qui, en trois saisons avec les Blackhawks de Chicago, a récolté 59 points en 152 matchs.

«Ce sera bon pour moi d’obtenir ce nouveau départ, avait noté Dach, plus tôt ce mois-ci, lors d’une vidéoconférence tenue au lendemain de l’échange. Je sais que je peux être offensif, intelligent avec la rondelle et faire les jeux, mais je veux également être ce joueur de centre fiable qui joue dans les deux sens de la patinoire, qui amène une présence lourde au centre et qui est capable de patiner.»

Rappelons que le CH avait d’abord échangé le défenseur Alexander Romanov et un choix de 4e tour aux Islanders de New York contre un choix de premier tour (13e) durant le récent repêchage. C’est par la suite que le Tricolore avait immédiatement envoyé ce 13e choix au total et un choix de troisième ronde (66e) aux Blackhawks pour miser sur Dach.

Reste à voir combien Dach souhaite obtenir pour porter les couleurs du Canadien. L’attaquant a récemment dû composer avec une blessure à un poignet, lui qui était tombé au combat en marge du Championnat mondial junior de 2021. Alors capitaine de la formation canadienne, Dach avait dû subir une intervention chirurgicale.