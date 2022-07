Shohei Ohtani échangé?

Les Angels de Los Angeles écouteraient les propositions pour une transaction impliquant le phénomène japonais Shohei Ohtani, qui excelle autant au monticule qu'au bâton.

C’est du moins ce que rapportait le quotidien New York Post vendredi, soit quatre jours avant la date limite des transactions dans le baseball majeur fixée au 2 août.

Ohtani continue de dominer les ligues majeures cette saison, mais les Angels connaissent de nouveau des ratés.

La formation californienne devrait logiquement être exclue des séries éliminatoires, et ce, pour une huitième saison consécutive. Le Japonais pourrait bénéficier de son autonomie complète à la conclusion de la saison 2023.

«Peu importe où je joue, je veux tout donner, essayer de gagner le match que je dispute, a par ailleurs déclaré Ohtani, dont les propos ont été rapportés par The Athletic. Je suis avec les Angels en ce moment et je suis très reconnaissant pour ce qu'ils ont fait. J'aime vraiment l'équipe. J'aime mes coéquipiers. Pour l’instant, je suis un Angel, et c'est sur quoi je peux vraiment me concentrer à l'heure actuelle.»

L’athlète de 28 ans a fait le saut avec les Angels en 2018 et a notamment été sélectionné à titre de joueur par excellence dans l’Américaine en 2021.

Jusqu’à maintenant cette saison, il a maintenu une moyenne au bâton de ,254 et frappé 21 circuits. Ohtani a aussi maintenu une fiche 9-6 et une moyenne de points mérités de 2,81 en 17 départs.