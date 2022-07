Red Sox de Boston - Brewers de Milwaukee sur nos ondes

Les Brewers de Milwaukee rendent visite aux Red Sox de Boston pour un affrontement interligue, vendredi soir, au Fenway Park.

Le match est diffusé à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Le lanceur partant pour Boston est Austin davis (1-1). Il est opposé à Brandon Woodruff (8-3).

Les Red Sox jouent pour 0.500 cette saison avec une fiche de 50 victoires et 50 défaites. Ce qui les classe au cinquième et dernier rang de la section Est. Les Brewers quant à eux trônent au sommet de la Centrale avec 55 gains et 45 revers.