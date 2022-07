L’Alliance perd son dernier match à domicile

À son dernier match à l’Auditorium de Verdun de sa saison inaugurale, l’Alliance de Montréal a baissé pavillon face aux Rattlers de la Saskatchewan par la marque de 82 à 72, vendredi soir, devant 3467 amateurs.

Les hommes de l’entraîneur-chef Vincent Lavandier n’ont remporté que quatre de leurs 10 rencontres à la maison. Ce sont pour l’instant leurs quatre seules victoires, eux qui tenteront de freiner une séquence de cinq revers pour conclure leur campagne, lundi contre les BlackJacks d’Ottawa.

• À lire aussi: L'Alliance dans les bas-fonds de la LECB

• À lire aussi: Les Raptors embaucheraient Juancho Hernangomez

Le quatrième quart a été le meilleur de l’équipe locale, avec 23 points inscrits contre 22 accordés, mais ça n’a pas suffi à l’Alliance (4-15). À la mi-temps, la formation montréalaise tirait de l’arrière par huit points et ce retard a perduré.

En fin de partie, le «Elam Ending» a été établi à 81 points et c’est D’andre Bernard qui a enfoncé le dernier clou en réussissant un «alley-oop» pour donner la victoire aux Rattlers.

Kemy Osse a été le plus productif du côté de l’Alliance avec 16 points. Nathan Cayo et Hernst Laroche ont également franchi le cap des 10 points.

Plus tôt dans a journée, l’Alliance a embauché le Québécois Elijah Ifejeh pour ses deux derniers matchs de la saison dans la Ligue élite canadienne de basketball. Il a amassé quatre points en près de 20 minutes sur le parquet.

Ifejeh est un ailier de six pieds et sept pouces. Le natif de Montréal a récemment évolué pour l’Express de Windsor, dans la Ligue nationale de basketball du Canada. En 12 parties avec ce club, il a maintenu des moyennes par match de 5,9 points, 4,4 rebonds et 1,5 mention d’aide.

Précédemment, Ifejeh a roulé sa bosse aux États-Unis. Il a notamment porté les couleurs de l’Université de Louisiane à Monroe (2019-2020), de l’Université du Sud-Est de la Louisiane (2020-2021) et de l’Université de Prairie View A&M (2021-2022).