Jason Di Tullio succombe à un cancer du cerveau

La communauté du soccer est en deuil : l'entraîneur adjoint du CF Montréal Jason DiTullio s’est éteint jeudi soir. Le Québécois était âgé de 38 ans.

«C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre entraîneur-adjoint et ancien joueur Jason Di Tullio, qui a succombé à un cancer, a notamment publié l’organisation du CF Montréal, vendredi matin. Nos pensées accompagnent sa famille, ses proches, ses collègues et ses anciens coéquipiers.»

DiTullio avait appris qu’il souffrait d’un glioblastome en juin 2021. Il s’agit de la forme la plus agressive du cancer du cerveau, le même qui avait emporté l’ancien joueur de baseball Derek Aucoin en décembre 2020.

Le Montréalais a subi de multiples chirurgies afin d’enlever toute trace du cancer et s’est prêté à des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie.

«Un homme courageux, positif et passionné. Merci pour tout coach!», a pour sa part témoigné le joueur Samuel Piette, sur les réseaux sociaux.

L’automne dernier, on avait lancé une campagne de sociofinancement pour lui venir en aide et pour amasser des fonds pour lutter contre le cancer du cerveau. Celle-ci a suscité plus de deux mille dons pour un total dépassant les 186 000$.

Malgré la maladie, DiTullio avait l’habitude de se rendre au Stade Saputo afin d’assister aux matchs de l’équipe. Lors de ses dernières visites, à la fin du printemps, il était apparu amaigri et affaibli. Il commençait à avoir du mal à se déplacer par lui-même. Le cancer était en train de gagner du terrain. L’ancien athlète était aux soins palliatifs depuis un certain temps.

«Jason était la quintessence de ce que représentent le courage et la résilience. Il était un grand ami et coéquipier. Chaque personne ayant la chance de croiser le chemin de Jay quittait avec un sourire au visage. Il nous manquera, mais ne sera jamais oublié», a réagi à son tour l’ancien gardien de l’Impact, Greg Sutton, sur son compte Twitter.

Du sang bleu

On peut dire que du sang bleu coulait dans les veines de DiTullio qui a toujours porté le maillot de l’Impact au cours de sa carrière de joueur qui s’est étalée de 2002 à 2007. Comme défenseur, il a disputé 75 matchs et marqué un but.

Après sa retraite, il a mené une école de soccer et a rejoint les rangs de l’Académie de l’Impact de Montréal comme entraîneur en 2011. Il a dirigé les équipes des moins de 16 ans et des moins de 18 ans avant de rejoindre le groupe d’entraîneurs de la première équipe en 2015 quand son ami Mauro Biello a été nommé entraîneur-chef.

Quand on a remercié tout le personnel en 2017, DiTullio est passé chez Soccer Canada où il a été entraîneur adjoint de la formation des moins de 23 ans en 2018 et 2019. Au cours de cette période, il a aussi été directeur technique du FC Lanaudière.

DiTullio est revenu dans le giron de l’Impact en 2019 pour prendre en charge l’équipe des moins de 17 ans.

Wilfried Nancy en avait fait son adjoint lorsqu’il a succédé à Thierry Henry, au début de la saison 2021.

