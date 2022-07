Revirement de situation derrière le banc des «Isles»

Plus de trois semaines après avoir annoncé l’embauche de Brian Wiseman comme entraîneur adjoint, les Islanders de New York ont annoncé que John MacLean hériterait finalement du poste, jeudi.

L’organisation de la Grosse Pomme n’a pas justifié cette volte-face, ou encore dévoilé qui était à l’origine de cette décision. Wiseman travaillait derrière le banc des Oilers d’Edmonton lors des trois dernières saisons.

MacLean, quant à lui, roule sa bosse comme entraîneur adjoint dans la Ligue nationale de hockey depuis 2002, après avoir connu une illustre carrière comme ailier dans le circuit.

L’homme de 57 ans a passé six saisons avec les Devils du New Jersey - passage qu’il a clos en dirigeant le club-école de Lowell pendant une campagne, et en faisant office de pilote intérimaire pendant 33 parties avec les Devils.

Il a aussi œuvré au sein de l’état-major des Hurricanes de la Caroline et des Coyotes de l’Arizona.

En tant qu’attaquant dans la Ligue nationale de hockey, MacLean a disputé 1194 rencontres, au cours desquelles il a récolté 842 points. Il a passé la grande majorité de sa carrière avec les Devils, mais a aussi porté les couleurs des Sharks de San Jose, des Rangers de New York et des Stars de Dallas.