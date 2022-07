Les Sénateurs s'entendent avec Mathieu Joseph

Les Sénateurs d’Ottawa ont accordé une prolongation de contrat de quatre ans à l’attaquant Mathieu Joseph, jeudi.

L’entente rapportera 11,8 millions $ au total au Québécois, a annoncé la formation ottavienne. L’athlète de 25 comptera ainsi pour 2,95 millions $ sur la masse salariale.

Choix de quatrième ronde (120e au total) du Lightning de Tampa Bay en 2015, Joseph a été transigé de la formation floridienne aux Sénateurs, dans la transaction envoyant Nick Paul au Lightning, le 20 mars.

Dans le peu de temps qu’il a été un membre des «Sens», le Lavallois a tout de même fait sa marque, amassant 12 points en 11 matchs.

«L’ajout de Mathieu a eu un impact positif immédiat et il s’est bien adapté à notre groupe, a indiqué le directeur général Pierre Dorion, par voie de communiqué. Il possède une grande vitesse et un flair aux alentours du filet, en plus d’être responsable défensivement. Il a démontré un excellent potentiel et nous comptons sur lui afin de poursuivre sur ses succès en 2022-2023 et dans les années suivantes.»

En carrière, dans la Ligue nationale, il a noirci la feuille de pointage 82 fois en 232 matchs. Il avait aussi pris part à six matchs éliminatoires lors de la conquête de la coupe Stanley du Lightning, au terme de la saison 2020-2021.