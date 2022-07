De l’intérêt pour Breza en Italie?

Même s’il semble que le nom d’Ismael Koné soit le plus populaire des joueurs du CF Montréal parmi certains clubs d’Europe, un autre joueur du CF Montréal générerait de l’intérêt de l’autre côté de l’Atlantique.

Le gardien Sebastian Breza serait scruté par quelques formations de la Serie A, première division italienne, dont Spezia, qui serait en tête de lice selon le journaliste italien Marco Conterio, du média spécialisé «Tutto mercato».

Breza n’appartient toutefois pas tout à fait au CF Montréal, lui qui est arrivé sous forme de prêt du Bologne FC, l’autre propriété de Joey Saputo, en Serie A, le 6 avril 2021. Ce prêt doit d’ailleurs prendre fin en décembre.

Le portier ne connait pas ses meilleurs moments dans l’uniforme bleu, blanc et noir, lui qui semble bien avoir perdu son filet au profit de James Pantemis. Lors de ses deux derniers départs, les 4 et 9 juillet, Breza a accordé quatre et deux buts, respectivement contre le Galaxy de Los Angeles et le Sporting de Kansas City.

Pour sa part, Spezia est de retour en Serie A depuis la saison 2020-2021, après une absence de 100 ans du plus haut niveau de soccer en Italie. Le club s’apprête à amorcer sa troisième saison de suite à ce niveau.