Un an de plus pour Danton Heinen

L’attaquant Danton Heinen demeurera avec les Penguins de Pittsburgh puisqu’il a paraphé une nouvelle entente d’une saison, mercredi.

Heinen appose ainsi sa signature au bas d'un deuxième pacte d’une saison consécutive avec les Penguins, et encore une fois, il accepte une diminution de salaire puisqu’il touchera 1 million $. L’année dernière, il a gagné 1,1 million $ tandis que son précédent contrat de deux ans lui permettait de mettre la main sur 2,8 millions $ annuellement.

À sa première campagne avec les Penguins en 2021-2022, Heinen a totalisé 18 buts et 33 points en 76 matchs. En carrière, il revendique un dossier de 62 filets et 154 points en 348 rencontres avec les Bruins de Boston – qui l’ont repêché en quatrième ronde en 2014 –, les Ducks d’Anaheim et les Penguins.