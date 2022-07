Slafkovský avec le CH dès la saison prochaine?

En dépit de ses 18 ans, l’attaquant slovaque Juraj Slafkovsky pourrait percer la formation du Canadien de Montréal dès la prochaine saison.

C’est du moins ce que suggère le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui, dans un grand portrait du club montréalais, place Slafkovsky de même que les défenseurs Justin Barron et Jordan Harris parmi les joueurs qui «cognent à la porte». Le nom de Kaiden Guhle aurait assurément pu s’y ajouter.

«Slafkovsky, le premier choix au total du plus récent repêchage, aura la chance de se tailler un poste dans la formation des Canadiens dès le match d'ouverture», peut-on lire dans l’article paru mercredi.

Le Slovaque, qui célébrera ses 19 ans le 30 mars 2023 seulement, devra évidemment poursuivre son développement et gagner de l’expérience avant de se sentir complètement à l’aise dans la LNH. Ainsi, il faudra sans doute patienter un peu avant de le voir compléter un trio aux côtés de Nick Suzuki et Cole Caufield. Il serait sans doute plus sage de le voir évoluer dans la Ligue américaine, avec le Rocket de Laval. Ses droits dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario appartiennent par ailleurs aux Otters d’Érié.

Un virage jeunesse

Josh Anderson devrait normalement accompagner Suzuki et Caufield. Les neuf autres attaquants dans la «formation prévue» par LNH.com pour amorcer la prochaine saison sont : Jonathan Drouin, Kirby Dach, Brendan Gallagher, Mike Hoffman, Christian Dvorak, Evgenii Dadonov, Rem Pitlick, Jake Evans et Joel Armia. À la ligne, on croit deviner que Barron et Harris seront de la brigade défensive, tout comme Joel Edmundson, Chris Wideman, Mike Matheson et David Savard.

Un virage jeunesse se dessine chez le Canadien, mais à quel point? D’ici le premier match de la saison, le 12 octobre face aux Maple Leafs de Toronto, bien des choses peuvent encore bouger. Le club montréalais disputera par ailleurs huit parties préparatoires, à compter du 26 septembre, soit dans moins de deux mois.