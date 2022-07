Le D.C. United engage un joueur désigné

Le milieu de terrain islandais Victor Palsson s’est engagé jusqu’en 2024 avec le D.C. United, mercredi, devenant le deuxième joueur désigné actif du club.

L’athlète de 31 ans rejoint l’équipe pilotée par Wayne Rooney après une saison fructueuse en Allemagne, où il a aidé le Schalke 04 à être promu en Bundesliga. En 28 matchs avec la formation de Gelsenkirchen, il a amassé trois passes décisives.

«Nous nous attentons à ce que Victor soit un joueur très influent pour le club et quelqu’un qui aura un impact tant sur le terrain que dans le vestiaire. Ses qualités de leader et son habileté avec et sans le ballon renforceront la colonne vertébrale de notre effectif et bénéficieront aux autres autour de lui», a expliqué par voie de communiqué le président des opérations soccer du D.C. United, Dave Kasper.

L’ajout de Palsson se fait dans la continuité des modifications de Rooney, qui tente de sortir l’équipe de Washington de la cave du classement de la Major League Soccer. L’entraîneur anglais s’est départi du latéral Julian Gressel et a ajouté l’attaquant Miguel Berry à sa formation dans les deux dernières semaines.

Palsson a déjà évolué en Amérique du Nord par le passé, quand il avait effectué un court passage de 17 rencontres avec les Red Bulls de New York en 2012. Véritable globe-trotter européen, il a aussi porté l’uniforme de clubs anglais, écossais, néerlandais, suédois, danois et suisses depuis 2010.

Sur la scène internationale, Palsson a représenté l’Islande à 29 reprises.