John Klingberg change d’agent

Visiblement insatisfait des offres de contrat qu’il a reçues depuis son entrée sur le marché des joueurs autonomes, il y a deux semaines, le défenseur John Klingberg aurait décidé de changer d’agent.

Selon le site spécialisé DailyFaceoff, l’arrière suédois aurait remplacé son agent de longue date, Peter Wallen, par la compagnie Newport Sports Management. Celle-ci a récemment négocié de faramineux pactes pour Matthew Tkachuk, Kevin Fiala et Josh Norris, pour ne nommer que ceux-là.

Considéré comme le défenseur le plus attrayant sans entente en vue de la prochaine campagne, Klingberg a vraisemblablement dans sa mire une costaude augmentation de salaire par rapport à son dernier contrat. En 2021-2022, le défenseur de 29 ans a écoulé la dernière saison d’un pacte d’une valeur annuelle de 4,25 millions $.

Depuis 2015, seulement six arrières ont été plus productifs dans la Ligue nationale de hockey que Klingberg. Il a récolté 47 points en 74 rencontres la saison dernière, et en compte 374 en 552 parties en carrière.

Ancien choix de cinquième ronde en 2010, il a disputé l’entièreté de sa carrière avec les Stars de Dallas. Ses qualités offensives lui ont permis de flirter avec les meilleurs joueurs de la ligue à sa position, mais on lui reproche souvent son manque d’adresse en zone défensive.