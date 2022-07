Jeux du Québec : d’autres disciplines à l’honneur

C’est parti pour le deuxième bloc des compétitions aux Jeux du Québec, qui se poursuivent jusqu’à samedi, à Laval.

Le golf, le soccer, le softball, le tir à l’arc, le triathlon, le vélo de montagne et le volleyball sont maintenant à l’honneur.

Après une première journée réservée à la préparation, les compétitions de triathlon auront lieu à compter de jeudi matin au Centre de la nature. Les garçons devraient être les premiers à prendre le départ pour 375 mètres de natation, 10 kilomètres de vélo et 2,5 kilomètres de course à pied, dans les différentes catégories d’âge. Les filles suivront avec des distances similaires. Des épreuves de contre-la-montre individuel seront disputées vendredi tandis que le relais mixte suivra samedi.

Au soccer, le Centre sportif Bois-de-Boulogne accueille les compétitions. Beaucoup d’action à prévoir d’ici la finale chez les filles, qui sera disputée samedi matin dès 8h, tout juste avant celle des garçons, à compter de 10h. En softball, la ronde préliminaire a déjà démontré que la délégation du Lac St-Louis allait être à surveiller avec des victoires de 19 à 4 et de 10 à 0 contre Laval et Lanaudière, respectivement. Dès jeudi après-midi, il y a aura des matchs de quarts tandis que le tournoi sera complété vendredi avec les demi-finales et la grande finale au parc Rosaire-Gauthier, à Laval.

Rappelons que le premier bloc de compétitions a pris fin plus tôt cette semaine. Il rassemblait l’athlétisme, le baseball, le basketball, le cyclisme, la natation, la natation en eau libre et le volleyball de plage.

Au terme du premier bloc, la Rive-Sud menait le classement pour obtenir le drapeau des Jeux. Cette délégation a remporté 53 médailles, dont 17 d’or.