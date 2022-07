Ethan Bear évite l’arbitrage

Les Hurricanes de la Caroline et le défenseur Ethan Bear ont évité de se retrouver devant un arbitre en s’entendant sur les termes d’un contrat d’un an et de 2,2 millions $, mercredi.

C’est ce que le site spécialisé PuckPedia a rapporté en soirée.

Bear, qui était joueur autonome avec compensation, avait demandé à passer en arbitrage après ne pas avoir été en mesure de s’entendre avec les «Canes». Son précédent pacte, signé avec les Oilers d’Edmonton, lui avait assuré 4 millions $ au cours des deux dernières saisons.

La campagne 2021-2022 de Bear, sa première en Caroline, a été marquée par une blessure à la cheville et les effets persistants de la COVID-19. Il a dû se contenter de 58 rencontres et 14 points, alors que plusieurs observateurs prévoyaient une belle progression au Saskatchewanais de 25 ans.

Depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, l’arrière a amassé 47 points en 190 matchs. Il avait été acquis par les Hurricanes il y a un an en retour de l’attaquant Warren Foegele.