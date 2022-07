Ducharme laissé dans le néant par Hughes et Gorton

Dans une entrevue exclusive accordée au média The Athletic, l’ex-entraîneur-chef des Canadiens de Montréal Dominique Ducharme a expliqué qu’il n’a jamais pu s’asseoir avec Kent Hughes et Jeff Gorton afin de comprendre ce que l’on demandait de lui d’ici la fin de la saison.

Devait-il continuer à essayer de gagner des matchs à tout prix avec les effectifs réduits qu’il avait sous la main ou se concentrer sur le développement des jeunes? Il a été impossible pour lui de le savoir.

«C’est le côté qui me fait mal, ou qui me déçoit le plus, de ne pas avoir eu la chance de m’asseoir avec eux pour leur dire comment je voyais le hockey, a confié Ducharme à The Athletic. Si le plan était de perdre le plus de matchs et de faire jouer les jeunes, j’aurais aimé ça le savoir parce que j’aurais pris une approche différente avec eux.»

Ducharme a également réagi aux critiques de ses détracteurs qui lui reprochent d’avoir privé Cole Caufield du trophée Calder. Sous Ducharme, le franc-tireur a été limité à un but en 30 matchs alors qu’avec St-Louis, il a touché la cible 22 fois en 37 rencontres.

«Je trouve ça plate, a avoué l’homme de hockey. Quand j’entends des choses comme ça, c’est comme si je ne voulais pas que Cole score 40 buts. J’aurais adoré qu’il score 40 buts!»

Le natif de Joliette a également été questionné sur son système de jeu parfois un peu trop rigide. Il ne semblait pas croire que celui-ci était lié directement aux insuccès de l’équipe la saison dernière.

Lisez l'article complet de The Athletic.