Alouettes: Dominique Davis comme second

C’est Dominique Davis qui agira comme second à Trevor Harris jeudi soir, le nom de Vernon Adams fils ayant été placé sur la liste des blessés par les Alouettes pour la rencontre face aux Tiger-Cats.

La triste saison d’Adams se poursuit donc. Le quart de 29 ans n’a obtenu que deux départs – lors des deux premières rencontres de la campagne – avant de perdre son poste de partant au profit de Harris.

Blessé au coude

Le Californien souffrirait présentement d’une blessure au coude, lui qui avait aussi été laissé de côté contre les Roughriders de la Saskatchewan lors de la troisième semaine du calendrier, après avoir été déclaré positif à la COVID-19.

Lors des cinq parties durant lesquelles il a été habillé, Adams a réussi 21 de ses 39 tentatives de passe, pour 294 verges de gains.

Contre le Rouge et Noir, la semaine dernière à Ottawa, il a perdu le ballon à son unique présence sur le terrain, victime d’un sac.

Déjà sept touchés

Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Et Davis pourra profiter de l’absence d’Adams pour tenter de poursuivre sur sa lancée.

À Ottawa la semaine dernière, le pivot s’est démarqué dans la victoire, inscrivant trois touchés grâce à des faufilages lorsque les Alouettes se trouvaient à la porte des buts.

C’est d’ailleurs lui qui mène la ligue avec les touchés par la course cette saison, avec sept.

Avec un quart qui privilégie le jeu aérien comme Harris, la présence de Davis s’avère un bon complément pour les « Moineaux ».

« Il nous est très utile en ce moment, avait déjà pointé l’entraîneur des quarts, Anthony Calvillo, en début de semaine. C’est bon de pouvoir miser sur un gars comme lui qui est capable de se servir de la course pour aller chercher de gros points. »

Prêt à en faire plus

Rencontré en début de semaine, soit bien avant que l’absence d’Adams ne soit confirmée, Davis s’était évidemment dit heureux de pouvoir contribuer ainsi au pointage.

À 33 ans, le quart de 6 pi 4 po et 215 lb en est à sa troisième équipe dans la Ligue canadienne, après Winnipeg et Ottawa. Jamais n’a-t-il connu une saison aussi fructueuse.

En six matchs, le produit d’East Carolina a déjà battu son record de touchés (6), établi avec le Rouge et Noir, en 2018 et en 2019.

« Je suis heureux du rôle qu’on m’offre, c’est quelque chose que j’aime », avait déclaré Davis lundi.

« Mais je suis prêt à en faire plus pour aider l’équipe », avait-il aussitôt ajouté.

Le voilà exaucé.