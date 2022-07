Romell Quioto vers de nouveaux sommets

Romell Quioto est un véritable métronome depuis son arrivée avec le CF Montréal, en 2020, mais les choses vont changer cette saison.

L’attaquant hondurien a amassé huit buts et six passes en 19 rencontres à chacune de ses deux premières années avec le Bleu-Blanc-Noir.

Il s’agissait d’un sommet personnel en MLS pour les buts marqués.

Il a toutefois brisé ce plafond en atteignant les neuf buts grâce à un doublé contre D.C. United samedi dernier. Et en 19 matchs en plus. Il compte également trois passes décisives à sa fiche.

«Je suis très heureux d’avoir atteint cette marque, a-t-il admis par l’entremise d’un interprète mardi midi. Je suis resté concentré sur la tâche à accomplir et je reste patient quand ça va moins bien.»

Lors de sa conférence de presse d’après-match, samedi dernier, l’entraîneur Wilfried Nancy a mentionné qu’il s’attendait à ce que son attaquant marque plus qu’un doublé et qu’il lui fixait des objectifs élevés.

Lorsque la question a été évoquée, mardi, Quioto a ri et n’a pas attendu la fin pour signifier qu’il avait les mêmes attentes envers lui-même.

«J’aime que l’entraîneur ait ce genre d’exigences à mon endroit et j’en parle moi aussi, alors je vis très bien avec ça. Il reste encore pas mal de matchs à jouer, ainsi j’aurai l’occasion d’en inscrire d’autres.»

La contribution de Quioto au jeu d’ensemble de l’équipe est indéniable cette saison et Mathieu Choinière le confirme.

«Non seulement il marque des buts et il fait des passes décisives, mais dans le jeu, il nous aide à garder des ballons et à aller vers l’avant en plus de nous apporter beaucoup de confiance.»

Il veut rester

Le contrat du joueur de 30 ans vient à échéance à la fin de la présente saison et même s’il ne s’y est pas encore penché, il dit vouloir rester à Montréal.

On peut croire qu’il n’a jamais oublié que le CF Montréal lui a accordé sa confiance quand le Dynamo de Houston l’a pratiquement chassé du Texas.

«J’ai un profond attachement envers le club et la ville. C’est certain que j’aimerais pouvoir poursuivre l’aventure.

«Je me concentre sur le terrain, mais éventuellement je devrai avoir des discussions avec le club. En souhaitant que ça puisse aboutir à une prolongation.»