Les progrès de Mac Jones enthousiasment Bill Belichick

Après une première saison dans la NFL, le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Mac Jones s’est présenté au camp d’entraînement avec un bagage d’expérience qui lui permet de suivre une excellente progression, au grand plaisir de l’entraîneur-chef Bill Belichick.

Malgré le départ du coordonnateur offensif Josh McDaniels, qui a accepté de diriger les Raiders de Las Vegas, Jones connaît maintenant beaucoup mieux les jeux et les tendances de l’équipe. Il est ainsi beaucoup plus impliqué dans les rencontres d’équipes.

«Il a fait un excellent travail l'an dernier, mais il commence [l’année] avec un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé que celui de l'année dernière, a fait valoir Belichick en conférence de presse, mardi. Son travail a été considérable pendant la saison morte et je pense que tout le monde reconnaît à quel point il se prépare et à quel point il était plus avancé qu'il y a un an.»

«Les discussions sont plus avancées. Les jeux dont nous parlons, Mac les a déjà effectués par le passé. C'est facile pour lui de dire: "Allons-nous faire ça? Allons-nous le faire ceci?" Des suggestions comme ça. Et de notre côté, nous avons une bien meilleure idée de ce qu'il peut faire, de ses forces et de la manière dont nous pouvons en tirer parti.»

Sélectionné au 15e échelon l’année dernière, Jones a mené les siens à un dossier de 10-7 en vertu d’un pourcentage de passes complétées de 67,6 %, de gains de 3801 verges et de 22 passes de touché. Il a également été victime de 13 interceptions, ce qui ne l’a pas empêché de terminer au deuxième rang du scrutin pour le titre de recrue de l’année dans la NFL derrière le receveur des Bengals de Cincinnati Ja'Marr Chase. Il a également été invité au Pro Bowl.