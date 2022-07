Les Cubs ne perdent plus

En balayant une courte série de deux matchs contre les Pirates en vertu d’une victoire de 4 à 2, mardi à Pittsburgh, les Cubs de Chicago ont remporté un sixième match de suite pour grimper au troisième rang de la Centrale dans la Nationale, un demi-match devant leurs adversaires du jour.

Cette fois, les Cubs ont rapidement imposé leur rythme avec une récolte de trois points dès la manche initiale. Ian Happ a ouvert les hostilités avec un double de deux points avant de marquer le troisième point des siens grâce à une frappe de deux buts de Nico Hoerner.

S’il a concédé un circuit de deux points à Oneil Cruz, Keegan Thompson (8-4) n’a donné que peu d’opportunité de se réjouir aux Pirates. En sept manches, il a permis deux points et quatre coups sûrs, en plus de retirer sept adversaires sur des prises.

Rowan Wick et Mychal Givens ont ensuite été parfaits lors de leur sortie respective – chaque fois pour une manche –, le second enregistrant au passage son deuxième sauvetage de la campagne. Ils ont notamment eu l’aide de Seiya Suzuki, qui a claqué sa huitième longue balle de la campagne lors du huitième tour au bâton.

Après avoir permis trois points d’emblée, Bryse Wilson (1-6) s’est ressaisi. Il a alloué six frappes en lieu sûr et un but sur balles au cours de sa journée de travail qui a duré six manches.

Les Cubs partiront maintenant sur la route pour deux séries. Ils se rendront tout d’abord à San Francisco pour y affronter les Giants quatre fois, puis à St. Louis pour croiser le fer avec les Cardinals à trois reprises.

Ayant subi trois revers consécutifs, les Pirates espéreront pour leur part que la visite imminente de leurs rivaux de la Pennsylvanie, soit les Phillies de Philadelphie, suffira pour motiver les troupes et retrouver le chemin de la victoire.