Le mauvais sort s’acharne sur Simone Boilard

Simone Boilard (St Michel – Auber93 – WE) n’a pas été trop incommodée par ses chutes de la veille lors de la troisième étape du Tour de France femmes. C’est plutôt une crevaison lente qui lui a nui mardi et qui a provoqué un nouvel incident pour la Québécoise qui a finalement franchi l’arrivée au 32e rang (+2 minutes 25 secondes).

«J’appréhendais vraiment la course d’aujourd’hui, particulièrement à cause de mes deux chutes d’hier. J’ai de bonnes égratignures, je suis courbaturée et j’ai un gros torticolis, mais la nuit a fait du bien parce qu’avec l’adrénaline, je ne sentais rien pendant la course», a lancé Boilard en entrevue avec Sportcom.

«Ce n’était quand même pas une journée facile. Ça roulait très vite et c’est normalement le genre de course que j’aime bien, a-t-elle ajouté. Avant la côte de Mutigny, j’ai fait une crevaison lente sur ma roue avant, mais j’ai dû poursuivre la montée quand même. J’ai un peu trop forcé la descente et je suis encore tombée. Je ne me suis pas trop fait mal, mais j’ai hâte de connaître une bonne journée.»

L’athlète de 22 ans conserve tout de même le moral en se disant que les meilleurs jours sont devant elle. «J’ai du mal à être contente de mes performances avec tous les obstacles que je traverse. Je dois continuer à y aller une journée à la fois, je poursuis mon apprentissage, mais j’ai vraiment hâte que ça débloque.»

En plus de Boilard, plusieurs autres concurrentes ont chuté dans les 20 derniers kilomètres. Alors en tête de course, la Néerlandaise Demi Vollering (Movistar) et l’Allemande Liane Lippert (DSM) sont tombées simultanément dans un virage à 15 kilomètres de l’arrivée. Vollering a tenté de revenir de l’arrière, mais en vain.

Un groupe de neuf coureuses étaient toujours dans la course pour un sprint final en montée. La Danoise Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ – SUEZ – Futuroscope) a démontré toute sa puissance dans les derniers mètres pour surprendre la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma), qui est demeurée sans réponse devant l’attaque de son adversaire.

La détentrice du maillot jaune a finalement pris le deuxième rang (+2 secondes), tout juste devant la Sud-Africaine Ashleigh Moolman.

L’Italienne Silvia Persico, coéquipière de la Québécoise Olivia Baril (92e, +5 minutes 8 secondes) chez Valcar – Travel & Service, a terminé en quatrième place et elle est toujours la plus proche poursuivante de Marianne Vos au classement général provisoire (+16 secondes).

De son côté, Magdeleine Vallières-Mill (EF Education – TIBCO – SVB) a poursuivi son travail en épaulant plusieurs de ses coéquipières tout au long du parcours et elle a franchi le fil d’arrivée en 50e place (+2 minutes 39 secondes).

«C’était une course vraiment rapide dès les premiers instants. Ma coéquipière Veronica (Ewers) a chuté et j’ai ralenti pour pouvoir l’aider pendant un moment. On est revenues dans le groupe qui était devant nous. J’ai continué à aider Veronica et Kathrin Hammes jusqu’à la dernière côte. Ensuite, je n’avais plus beaucoup d’énergie pour le final», a expliqué la Sherbrookoise.

Le Tour de France femmes se poursuivra mercredi avec la présentation de la quatrième étape qui sera ponctuée par plusieurs cols. L’arrivée s’effectuera après 126,8 kilomètres, à Bar-Sur-Aube.