André Tourigny se sent privilégié de travailler avec «un gagnant»

John Madden, détenteur de trois bagues de la coupe Stanley, poursuivra sa carrière d’entraîneur avec les Coyotes de l’Arizona à titre d’assistant à André Tourigny.

C’est ce que l’organisation a annoncé, mardi.

«C'est excitant d'avoir le privilège de travailler aux côtés d'un gagnant comme John, a déclaré Tourigny dans un communiqué de l’équipe. Son curriculum vitae en tant qu'entraîneur et en tant que joueur est étoffé. Notre équipe, nos joueurs et moi-même profiterons pleinement de ses connaissances et de son expérience.»

Madden n’avait pas survécu au grand ménage des Sharks de San Jose au début du mois de juillet, étant congédié au même titre que le pilote Bob Boughner. Madden a ainsi passé deux saisons derrière le banc des Sharks après avoir dirigé les Monsters de Cleveland, dans la Ligue américaine, pendant trois campagnes.

Celui qui a également occupé un rôle de recruteur avec le Canadien de Montréal après avoir accroché ses patins a remporté la coupe Stanley deux fois avec les Devils du New Jersey (2000 et 2003) et une fois avec les Blackhawks de Chicago en 2010.

Il a totalisé 165 buts et 348 points en 898 matchs de saison régulière avec quatre équipes, mettant une fois la main sur le trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif du circuit.