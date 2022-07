49ers: place à Trey Lance

Il n’y aura qu’un seul maître à bord chez les 49ers de San Francisco et il s’agit du quart-arrière Trey Lance.

L’entraîneur-chef Kyle Shanahan a été très clair à ce sujet mardi, lors d’une conférence de presse.

«C’est l’équipe de Trey, a-t-il déclaré. Ce n’est pas contre Jimmy [Garoppolo]. Nous avions pris cette décision il y a un an et nous maintenons le cap. Nous n’allons plus tergiverser dorénavant.»

Lance a été repêché avec le troisième choix au total de l’encan amateur 2021 de la NFL. À sa première campagne, il a principalement été le second de Garoppolo. En six parties, dont deux comme partant, le produit de North Dakota State a complété 57,7 % des passes qu’il a tentées pour 603 verges et cinq touchés. Il a également amassé 168 verges et un majeur avec ses jambes.

En ce qui concerne «Jimmy G», Shanahan a indiqué qu’il ne s’entraînerait plus avec l’équipe. Il a aussi confirmé que son organisation avait permis aux représentants de l’athlète de négocier avec les autres formations de la NFL pour faciliter une transaction.

Le vétéran de 30 ans détient une entente valide pour encore une saison et doit mettre la main sur 26,95 millions $ en 2022.

«Il s’agit d’une décision d’entreprise, ce qui fait en sorte qu’il n’y a pas de malaise», a affirmé l’entraîneur-chef à propos de la situation entourant Garoppolo.

Ce serait la fin pour Chris Carson

Le porteur de ballon Chris Carson aurait officieusement pris sa retraite du football professionnel.

Mardi, le réseau NFL Network a appris que les Seahawks de Seattle allaient libérer le vétéran de 27 ans, puisque celui-ci a échoué ses examens médicaux. Le demi offensif souffrirait d’une blessure majeure au cou. Il pourrait toutefois être en mesure de toucher plusieurs millions de dollars en bénéfices d’assurance.

Crédit photo : AFP

Carson a joué ses cinq saisons dans la NFL avec les Seahawks. En 49 parties, il a amassé 3502 verges et 24 touchés. Il a connu ses meilleurs moments à ses deux premières années dans le circuit Goodell, obtenant notamment 1151 et 1230 verges avec ses jambes.

La formation de Seattle devrait donc compter sur les services des porteurs de ballon Kenneth Walker et Rashaad Penny lors de la prochaine saison. Le premier a été sélection au dernier repêchage, tandis que le second a été embauché via le marché des joueurs autonomes.